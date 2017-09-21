Активист ОНФ пожаловался в ФСБ на коррупцию при закупках медоборудования

Активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Кулаков направил обращение директору ФСБ Александру Бортникову, начальнику УФСБ по Красноярскому краю Александру Калашникову, руководителю ФАС Игорю Артемьеву и прокурору Красноярского края Михаилу Савчину. В обращении Кулаков утверждает, что сотрудники МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска, Минздрав Красноярского края, Агентство госзаказа Красноярского края и ООО «ГК Медпром» препятствовали конкуренции при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на сумму 153 млн рублей. Кулаков просит ФСБ провести внеплановую проверку перечисленных организаций и при выявлении признаков нарушений привлечь их руководство к ответственности.

Как утверждает Кулаков, в закупочной документации заказчика специально прописывались незаконные требования, которым соответствовали предложения только одного поставщика – ГК «Медпром». В связи с этим «Медпром» принимал участие в закупках без конкурентов.

Он также отмечает, что компания ранее принимала участие более чем в 100 аукционах на поставку медтехники, которые признавались несостоявшимися по причине поступления всего лишь одного предложения. После чего контракт заключался именно с «Медпромом» как с единственным участником закупки по начальной (максимальной) цене контракта.

Кулаков уверен, что действия нарушителей подпадают под действия ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ст. 293 («Халатность») УК РФ.

Кроме того, активист просит ФСБ провести проверку красноярского управления ФАС, которое, по его мнению, не приняло достаточных мер по защите конкуренции, тем самым покрывая деятельность заказчика. На время проведения проверки руководителя УФАС Красноярского края Валерия Захарова и его заместителя Олега Харченко от исполнения обязанностей предлагается отстранить.

Согласно сведениям о доходах госслужащих на портале кадровой политики Красноярского края, полный тезка владельца и директора ГК «Медпром» Артема Машукова в 2011 году действительно работал главным специалистом отдела снабжения краевых бюджетных организаций.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2015 году выручка ООО «ГК «Медпром» составила 110,7 млн рублей, а чистая прибыль – 5,9 млн рублей.

В 2015 году ФАС России обнаружила картель при отборе подрядчика для реконструкции онкоцентра в Красноярске. Как установила служба, компании «Медкон», «Монолитстрой», «Медицинская компания ЮНИКС» и «Сибагропромстрой» заключили антиконкурентное соглашение для того, чтобы цена на аукционе была снижена минимально. Сумма контракта составила 6,2 млрд рублей.

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