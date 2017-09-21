Совокупный рейтинг аптечных сетей и ассоциаций. Интерактивная аналитика

Укрупнение ведущих участников рейтинга продолжается. Лидеры фармацевтического рынка создают серьезную угрозу для малых аптечных сетей и индивидуальных аптек. Впрочем, судите сами.

Представляем совокупный рейтинг аптечных сетей и ассоциаций по итогам I-II кварталов 2017 года – приложение к статье «Продавцы здоровья», опубликованной в «ФВ» №28 за 2017 г.

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Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 29 сентября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».