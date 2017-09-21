Аптечная сеть Южно-Сахалинска работает на грани рентабельности из-за аренды помещений

Двадцатого сентября городская дума Южно-Сахалинска обсудила вопрос о передаче трёх аптечных зданий из муниципальной собственности в государственную. Речь идет о помещениях, где расположены аптеки №1, №5 и №44 ГУП «Центральная городская аптека №5». Они приносят городу ежегодно около 13,7 млн рублей дохода от аренды, однако еще в 2005 г. могли быть переданы области по распоряжению губернатора.

«Данный проект вынесен повторно после того, как в прошлом году был отклонен депутатами, — напомнила начальник городского департамента по управлению муниципальной собственностью Ирина Федоренко. — Областное министерство земельных отношений обратилось снова в администрацию города с предложением рассмотреть вопрос о передаче безвозмездно в государственную собственность субъекта трёх помещений, которые занимаются аптеками».

Депутаты выяснили, что после передачи в них будут располагаться все те же аптеки. «Я предлагаю всё-таки вынести этот вопрос на отклонение в связи с тем, что сегодня собственные доходы городского округа составляют около 9,9 млрд. рублей, — сказала председатель городской думы Елена Столярова. — Здесь мы с вами теряем 13 миллионов в год от аренды муниципального имущества. Кроме того, необходимые документы поданы нам не в полном объёме».

Руководитель «ЦГА №5» Ирина Журова рассказала «ФВ», что эти помещения – единственные, которые так и не перешли из муниципальной собственности в областную. «Мы платим аренду и ремонтируем их за свой счет, город не работает на условиях взаимозачета. Работаем на грани рентабельности. Сейчас помещения требуют капитальных вложений, только на срочные нужд (фасады зданий, электрика и пр.) необходимо около 8 млн рублей. При передачи зданий в собственность области у нас образовался бы единый имущественный комплекс, в который мы бы вкладывали деньги, не выплачивая аренду. Аптекам необходима модернизация и новое оборудование», – говорит директор сети.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»