RNC Pharma: в августе российские фармпроизводители увеличили объем отгрузок

Аналитическая компания RNC Pharma представила обновленную информацию об объемах отгрузки ЛП со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам августа 2017.

За период с января по август 2017 года российские фармпроизводители отгрузили со складов ЛП на сумму 212,3 млрд. руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Темпы роста к аналогичному периоду прошлого года достигли, при расчетах в рублях, довольно внушительных 8,7%. Натуральный объем отгруженной отечественными компаниями продукции составил 2,73 млрд. упаковок – на 2,3% больше, чем годом ранее.

«Итоги августа превзошли самые смелые ожидания, на волне сезонного всплеска активности российские компании отгрузили ЛП на общую сумму 30,7 млрд. руб., прирост к показателям августа прошлого года составил 34%. Это лучший показатель текущего года, если не считать январских значений, тогда фармкомпании продемонстрировали динамику на уровне 46%. Натуральный объем продукции, отгруженной в августе 2017 года составил 0,42 млрд. упаковок, долгосрочная динамика, разумеется, тоже в плюсе: 7,3%», — констатируют аналитики RNC Pharma.

В целом по итогам августа темпы развития российского фармпрома вернулись к нормальному для себя положению дел, и рублевая и натуральная динамика заметно превышают таковую для импортных ЛП.

Суммарные итоги за 8 месяцев тоже укладываются в эту канву, считают аналитики, так долгосрочные темпы роста поставок импортных ЛП за период составили (суммарно по готовым формам и in-bulk) порядка 4%. Однако общий объем все еще заметно опережает внутрироссийское производство: 390,4 млрд. руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки с НДС).

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»