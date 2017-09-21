«Апрель Кавказ» оштрафовали на 300 тыс. руб. за вывеску «аптечный склад»

В Ставропольском крае продолжается борьба против «аптечных складов». Региональное УФАС настаивает на том, что использование такого коммерческого наименования является проявлением недобросовестной конкуренции и вводит потребителя в заблуждение. Аптечным предприятиям, среди которых несколько «дочек» краснодарской группы компаний «Апрель», ранее были выданы предписания с требованием перестать нарушать закон. Помимо этого, их привлекли к административной ответственности.

20 сентября комиссия ставропольского УФАС рассмотрела административное дело в отношении ООО «Апрель Кавказ» и за нарушение статьи 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция» оштрафовала его на 300 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»