Pfizer обвинила J&J в антиконкурентной политике

Американский фармгигант Pfizer подал в суд на компанию Johnson&Johnson (J&J), которая, по мнению истца, незаконно заключила эксклюзивные контракты со страховыми компаниями и больницами, чтобы воспрепятствовать продажам препарата Inflectra – биоаналога блокбастера Ремикейд от J&J. Это первый такого рода суд между производителями биоаналогов, отмечают эксперты.

Юристы Pfizer утверждают, что изначально страховые компании классифицировали препараты Ремикейд и его биоаналог Inflectra от Pfizer как равнозначные, то есть не было каких-либо медицинских оснований отдавать предпочтение одному из них.

При этом цена Inflectra была на 15% ниже, чем на препарат конкурента.

Однако, по мненю Pfizer, J&J оказала давление на больницы и страховщиков, заключив с ними эксклюзивные контракты на закупку Ремикейда, предложив взамен большие скидки на другие препараты из портфеля J&J.

В итоге Inflectra так и не смогла потеснить на американском рынке блокбастер Ремикейд, чьи годовые продажи достигают $7 млрд.

В J&J все обвинения отвергают и утверждают, что компания Pfizer просто «не смогла доказать рынку ценность своего биоаналога». Хоакин Дуато, председатель правления фармацевтического подразделения J&J, еще в прошлом году предупреждал, что «большинство постоянных пациентов, которые используют Ремикейд, вряд ли перейдут на его биоаналоги».

Антимонопольный иск Pfizer стал первым делом такого рода на рынке биоаналогов США. Как отмечает Financial Times, основной вопрос заключается в том, нужно ли рассматривать биоаналоги как прямые эквиваленты оригинального препарата или же как его вторичные альтернативы.

Remicade – суперблокбастер компании J&J, противовоспалительное средство от ревматоидного артрита и широкого спектра других заболеваний, таких как псориаз. В 2016 году объем продаж препарата составил $7 млрд, что составляет пятую часть выручки по лекарствам J&J.

Inflectra – биосимиляр Ремикейда, выпущенный компанией Pfizer на рынок США в 2016 году.

Источник: FiercePharma

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