«Мир-Фарм Калуга» инвестирует в производство субстанций 975 млн рублей

21 сентября в Калуге состоялось заседание экспертного совета под председательством заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга», созданной на территории региона. В рамках совета была рассмотрена и утверждена заявка от российской компании «Мир-Фарм Калуга». Общий объем инвестиций по проекту составляет порядка 975 млн рублей.

В состав экспертного совета вошли представители министерства экономического развития Калужской области, профильных министерств и ведомств, институтов развития, научных и деловых организаций, независимые эксперты.

Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений Веселков: «Важно, что на территорию ОЭЗ приходит отечественное наукоемкое предприятие. В нашем переговорном портфеле еще 5 компаний фармацевтической индустрии».

Проект предусматривает строительство предприятия по производству высокотехнологичных фармацевтических субстанций мощностью до 41 тонны в год. Количество рабочих мест — 130. Компанией выбран участок ОЭЗ, расположенный в Боровском районе.

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК») является учредителем ООО «Мир-Фарм Калуга» и была основана в 1999 г. на базе Медицинского Радиологического Научного Центра в первом наукограде России г. Обнинске.

В рамках презентации проекта отмечалось, что компания реализует проекты полного цикла. «Это позволяет эффективно выводить на рынок качественные импортозамещающие препараты. За 2016 год компанией было выведено на рынок 6 дженериков. В 2017 году зарегистрированы дженерики двух препаратов и двух субстанций. У компании серьезный технологический потенциал. Проект экологически безопасен», – прокомментировал генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга», исполнительный директор ЗАО «ОХФК» Игорь Ефимов.

ЗАО «ОХФК» специализируется на производстве фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, используемых преимущественно в таких направлениях медицины, как гинекология, неврология, кардиология, трансплантология, хирургия, анестезиология-реанимация. Успешно реализует программу импортозамещения, которая позволяет заменить импортные дорогостоящие лекарственные средства на доступные по цене, но не уступающие в качестве отечественные аналоги.

Продукция, произведенная ЗАО «ОХФК», распространяется не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья – Азербайджане, Белоруссии, Украине, Молдове, Казахстане, Киргизии. Ряд производимых компанией препаратов входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ.

ИСТОЧНИК:АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

gmpnews