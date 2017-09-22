В 2018 году в России появится информационная блокчейн-система для КИ

Разработка российской информационной блокчейн-системы клинических исследований противоопухолевых препаратов ведется консорциумом во главе с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Петрова при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и технологической платформы «Медицина Будущего».

В результате интеграции в методологию проводимых клинических исследований, разрабатываемый проект, позволит создать единую информационную систему, в которой в режиме онлайн могут взаимодействовать участники процесса клинических исследований противоопухолевых препаратов: Министерство здравоохранения Российской Федерации, исследователи, медицинские организации, заказчики исследований, пациенты, пациентские организации и страховые компании.

Толчком для развития проекта послужило решение рабочей группы «Методология клинических исследований противоопухолевых лекарственных препаратов» III международного онкологического форума «Белые Ночи». Собравшиеся эксперты пришли к общему выводу об острой необходимости скорейшего создания современной информационной системы клинических исследований противоопухолевых препаратов.

Среди основных преимуществ новой системы – повышение качества ввода, передачи и хранения данных, а также возможность быстро и без дополнительных финансовых затрат обмениваться информацией.

Для устранения основной проблемы организации клинических исследований в России – бумажного документооборота – будет реализован электронный документооборот между исследовательскими центрами и Министерством здравоохранения Российской Федерации. На сегодняшний день в Министерство здравоохранения Российской Федерации поступают тысячи писем и уведомлений о начале исследований, отправленных исследовательскими организациями традиционным бумажным способом. Разрабатываемый проект позволит оптимизировать исполнение этого и аналогичных нормативных требований с упрощением организации контроля исполнения, а также снизить финансовые, человеческие и временные затраты.

Другая проблема – отсутствие единой площадки для коммуникации между исследователями и пациентами, желающими участвовать в клинических исследованиях. Предполагается, что такой площадкой станет новая система. В свою очередь, оперативный набор участников позволит сократить сроки проведения клинических исследований.

Всё вышеперечисленное способствует быстрому выходу безопасных и эффективных препаратов на российский рынок и увеличению их доступности для российских пациентов, и, при этом, снижению сроков проведения клинических исследований и уменьшению их стоимости.

Предполагается, что прототип системы будет создан в начале 2018 года. Функционал готовой информационной системы клинических исследований противоопухолевых препаратов будет реализован с помощью технологии блокчейн, электронной цифровой подписи, а также телемедицины.

Проект реализуется консорциумом, возглавляемым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также участие в проекте принимают Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, блокчейн-разработчики, представители пациентских организаций и фарминдустрии.

Консультантами проекта выступают заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, академик РАН, д.м.н., профессор М.Р. Личиницер, академик РАН, д.м.н., профессор А.Д. Каприн, заслуженный деятель науки, член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.Ф. Семиглазов, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Е.Н. Имянитов, д.м.н., профессор З.Г. Кадагидзе, д.м.н. Л.Г. Жукова, д.м.н. К.К. Лактионов, к.м.н. А.А. Мещеряков.

Источники инвестиций — средства учреждений-участников консорциума, гранты, также ведутся переговоры о финансировании с инвесторами, поддерживающими инновационные проекты.

gmpnews