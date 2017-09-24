В рейтинг «РБК 500» вошли 16 фармкомпаний

Медиахолдинг РБК опубликовал «РБК 500» – рейтинг крупнейших российских компаний по выручке в 2016 году. На этот раз в него вошли 16 предприятий фармотрасли и две аптечных сети, первое место занял «Протек», обогнав прошлогоднего лидера – «Катрен».
Согласно представленным данным, выручка «Протека» в 2016 году выросла на 24% по сравнению с 2015 годом и составила 241 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (239 млрд рублей) и «ФК Пульс» (130 млрд рублей).
По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый попали четыре новых компании – фармпроизводитель «Отисифарм», выручка которого увеличилась на 50% и достигла 26 млрд рублей, фармдистрибьютор «ПрофитМед», логистическая компания «Годовалов» и фармацевтическая компания «Гранд Капитал», которая стала лидером по росту выручки (+62%).
Помимо фармкомпаний в рейтинг вошли две аптечных сети. Группа «36,6» заняла 221-е место с выручкой 46 млрд рублей, а «Эркафарм» (аптечные сети «Озерки» и «Доктор Столетов») – 390-е место с выручкой 24 млрд рублей.
|Фармкомпании и аптечные сети из рейтинга «РБК 500» по итогам 2016 года
|Выручка, млрд рублей
|Прирост выручки, %
|Прибыль, млрд рублей
|Прирост прибыли, %
|Место
|Компания
|2015 год
|2016 год
|2015 год
|2016 год
|49
|Протек
|195
|241
|24
|11
|6,113
|-44
|50
|Катрен
|214
|239
|12
|5,261
|2,555
|-51
|91
|ФК Пульс
|92
|130
|41
|2,151
|1,874
|-13
|166
|Р-Фарм
|69
|63
|-8
|6,931
|6,712
|-3
|168
|Фармстандарт
|47
|62
|31
|13
|8,002
|-36
|208
|Роста
|63
|49
|-23
|0,415
|-1,365
|218
|СИА Интернейшнл Лтд
|59
|47
|-22
|-3,111
|-2,823
|221
|Аптечная сеть «36,6»
|32
|46
|44
|-1,160
|-9,345
|250
|БСС
|34
|40
|20
|нет данных
|нет данных
|263
|Фармперспектива
|31
|39
|23
|0,174
|0,251
|45
|273
|Фармкомплект
|30
|37
|21
|0,216
|0,221
|2
|358
|Отисифарм
|18
|27
|50
|3,678
|6,199
|69
|385
|Фирма «Евросервис»
|21
|25
|16
|1,043
|0,672
|-36
|390
|Эркафарм
|19
|24
|30
|0,756
|0,855
|13
|418
|ПрофитМед
|19
|22
|20
|0,055
|0,062
|13
|456
|Фармимэкс
|21
|20
|-6
|0,058
|0,353
|509
|477
|Годовалов
|16
|19
|16
|0,059
|0,072
|22
|478
|ФК «Гранд Капитал»
|11
|18
|62
|0,25
|0,368
|47