В рейтинг «РБК 500» вошли 16 фармкомпаний

Медиахолдинг РБК опубликовал «РБК 500» – рейтинг крупнейших российских компаний по выручке в 2016 году. На этот раз в него вошли 16 предприятий фармотрасли и две аптечных сети, первое место занял «Протек», обогнав прошлогоднего лидера – «Катрен».

Согласно представленным данным, выручка «Протека» в 2016 году выросла на 24% по сравнению с 2015 годом и составила 241 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (239 млрд рублей) и «ФК Пульс» (130 млрд рублей).

По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый попали четыре новых компании – фармпроизводитель «Отисифарм», выручка которого увеличилась на 50% и достигла 26 млрд рублей, фармдистрибьютор «ПрофитМед», логистическая компания «Годовалов» и фармацевтическая компания «Гранд Капитал», которая стала лидером по росту выручки (+62%).

Помимо фармкомпаний в рейтинг вошли две аптечных сети. Группа «36,6» заняла 221-е место с выручкой 46 млрд рублей, а «Эркафарм» (аптечные сети «Озерки» и «Доктор Столетов») – 390-е место с выручкой 24 млрд рублей.