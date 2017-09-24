«  
  »

В рейтинг «РБК 500» вошли 16 фармкомпаний

Медиахолдинг РБК опубликовал «РБК 500» – рейтинг крупнейших российских компаний по выручке в 2016 году. На этот раз в него вошли 16 предприятий фармотрасли и две аптечных сети, первое место занял «Протек», обогнав прошлогоднего лидера – «Катрен».

Согласно представленным данным, выручка «Протека» в 2016 году выросла на 24% по сравнению с 2015 годом и составила 241 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (239 млрд рублей) и «ФК Пульс» (130 млрд рублей).

По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый попали четыре новых компании – фармпроизводитель «Отисифарм», выручка которого увеличилась на 50% и достигла 26 млрд рублей, фармдистрибьютор «ПрофитМед», логистическая компания «Годовалов» и фармацевтическая компания «Гранд Капитал», которая стала лидером по росту выручки (+62%).

Помимо фармкомпаний в рейтинг вошли две аптечных сети. Группа «36,6» заняла 221-е место с выручкой 46 млрд рублей, а «Эркафарм» (аптечные сети «Озерки» и «Доктор Столетов») – 390-е место с выручкой 24 млрд рублей.

Фармкомпании и аптечные сети из рейтинга «РБК 500» по итогам 2016 года
Выручка, млрд рублей Прирост выручки, % Прибыль, млрд рублей Прирост прибыли, %
Место Компания 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
49 Протек 195 241 24 11 6,113 -44
50 Катрен 214 239 12 5,261 2,555 -51
91 ФК Пульс 92 130 41 2,151 1,874 -13
166 Р-Фарм 69 63 -8 6,931 6,712 -3
168 Фармстандарт 47 62 31 13 8,002 -36
208 Роста 63 49 -23 0,415 -1,365
218 СИА Интернейшнл Лтд 59 47 -22 -3,111 -2,823
221 Аптечная сеть «36,6» 32 46 44 -1,160 -9,345
250 БСС 34 40 20 нет данных нет данных
263 Фармперспектива 31 39 23 0,174 0,251 45
273 Фармкомплект 30 37 21 0,216 0,221 2
358 Отисифарм 18 27 50 3,678 6,199 69
385 Фирма «Евросервис» 21 25 16 1,043 0,672 -36
390 Эркафарм 19 24 30 0,756 0,855 13
418 ПрофитМед 19 22 20 0,055 0,062 13
456 Фармимэкс 21 20 -6 0,058 0,353 509
477 Годовалов 16 19 16 0,059 0,072 22
478 ФК «Гранд Капитал» 11 18 62 0,25 0,368 47
Источник РБК

vademec

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 24, 2017 | Просмотров: 90