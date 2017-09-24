«Биокад» обошел «Р-Фарм» в конкурсе на поставку лекарств за 14 млрд рублей

На сайте госзакупок 22 сентября 2017 года был опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок по беспрецедентно крупному конкурсу Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) на право поставки препаратов в течение семи лет с начальной ценой контракта почти 29 млрд рублей. Заявка «Р-Фарма» была отклонена из-за несоответствия требованиям конкурсной документации. Второй участник конкурса компания «Биокад» предложила выполнить контракт за 14 млрд рублей — по стоимости, которую изначально предлагал «Р-Фарм».

Раньше в конкурсе лидировал «Р-Фарм» — согласно протоколу вскрытия конвертов, компания предложила исполнить контракт за 14 млрд рублей, тогда как «Биокад» — за 20,5 млрд рублей.

В документах к аукциону говорится, что предложение «Р-Фарма» не соответствует требованиям конкурсной документации в части дозировки, формы и описания лекарственных средств. Помимо этого, предложение компании не позволяет однозначно определить предлагаемую ею цену единицы товара.

С учетом обращения ЗАО «Биокад» 18 сентября заказчику предложено принять решение о заключении дополнительного соглашения к госконтракту, предусматривающее снижение цены контракта до 14 млрд рублей «без изменения предусмотренных контрактом количества, качества товара и иных условий контракта».

Конкурс ДЗМ объявил в июне 2017 года. Он предполагает поставку 22 МНН, в основном онкопрепаратов и иммуномодуляторов. Согласно условиям договора, победитель должен исполнить встречные инвестиционные обязательства, вложив не менее 3 млрд рублей в строительство или модернизацию завода по производству препаратов из этого списка. Мощности должны располагаться на территории столицы. На организацию производства инвестору дается три года, сами госзакупки должны начаться в 2021 году и закончиться в 2027-м.

В 2016 году «Р-Фарм» занимал лидирующие позиции на общероссийском рынке госзакупок онкопрепаратов, хотя его положение ухудшилось из-за выхода дженериков: выручка компании по этому направлению составила 8 млрд рублей, сократившись на 24% по сравнению с 2015 годом. Выручка «Биокада» по этому направлению, напротив, увеличилась в 2016 году на 2090% относительно 2015 года, составив 4,1 млрд рублей. Таким образом, «Биокад» занял в рейтинге Vademecum «ТОП100 поставщиков онкопрепаратов рынка госзаказа по итогам 2016 года» четвертое место.

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