Линию по производству уникального вещества из лиственницы запустили учёные в Иркутске

Иркутские учёные теперь в промышленных объёмах могут выпускать лекарство, которое может вытеснить с прилавков знаменитые БАДы. Препарат также способен помочь и фермерам.

Ещё несколько часов, и самое полезное, что есть в сибирской лиственнице, превратится в порошок. Это вещество — дигидрокверцетин, которое в дальнейшем станет лекарством, пищевой добавкой или просто удобрением:

— Вот порошок. Потом мы его измельчаем. Вот такой он светлый получается, потом более белый.

Лечебные свойства лиственницы Василий Бабкин заприметил 25 лет назад. Оказалось, из всех видов этого дерева дигидрокверцетин содержится только в двух — сибирской и даурской. Иркутским химикам удалось разработать уникальную технологию по его получению. Чистота субстанции — почти 100%, это значит, работает чудо-вещество в полную силу.

Стружка, щепа — в общем, древесные отходы, которые обычно сжигают, но чаще — просто оставляют в лесу. Вот из этих отходов и получают то самое вещество, которому иркутские учёные нашли полезное применение.

В первую очередь его применили в медицине. Учёные выпустили лекарство для лечения варикоза, ишемической болезни сердца и мозга. Позже они разработали препарат, помогающий при желудочно-кишечных заболеваниях. Но самые неожиданные результаты показал комплекс с дигидрокверцетином для больных раком. Клинические испытания прошли в Иркутском онкодиспансере. Успешно.

— Это повышение качества жизни онкологических больных, заключающееся в том, что после облучения и химиотерапии человек продолжает жить, как будто у него ничего не было, — говорит заведующий лабораторией химии древесины Иркутского института химии им. Е. А. Фаворского СО РАН Василий Бабкин.

Дигидрокверцетин показал себя и в сельском хозяйстве. Иркутские химики разработали комплекс с ещё одним веществом, полученным из лиственницы, арабиногалактаном. Во время опытов у пшеницы прирост увеличился на четверть.

— И очень хороший результат оказал этот комплексный препарат в выращивании молодняка крупно-рогатого скота. Тут выживаемость телят очень высокая. И снижается, а иногда полностью пропадает необходимость в использовании антибиотиков, — говорит директор Иркутского института химии им. Е. А. Фаворского СО РАН Андрей Иванов.

Из-за введения новых фармацевтических норм производство лекарств с дигидрокверцетином приостановлено. Вместо них выпускают БАДы. Но промышленное изготовление субстанции из сибирской лиственницы продолжается. В Институте химии запустили даже новую линию, которая способна производить 150 килограммов уникального вещества в месяц. Иркутские учёные ищут новые способы его применения.

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