Merck & Co. присоединилась к разработке препарата для лечения диабетического макулярного отека

Американские фармацевтические компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и KalVista Pharmaceuticals подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки экспериментального препарата для лечения диабетического макулярного отека (ДМО) KVD001, впервые исследованного KalVista, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, Merck осуществит единовременный платеж в размере 37 млн долл. и приобретет 9,9% акций KalVista.

Также Merck получает возможность приобретения прав на KVD001 после завершения II стадии клинических исследований, которые начнутся уже в текущем году. Кроме того, Merck сможет купить права и на другие экспериментальные препараты для лечения ДМО, разработанные KalVista Pharmaceuticals.

В случая использования всех возможностей KalVista получит до 715 млн долл., включая потенциальные промежуточные платежи. Также компания будет получать роялти с продаж препаратов, разработанных в рамках соглашения.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»