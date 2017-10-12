Эрик Харган назначен врио министра здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп назначил временно исполняющего обязанности министра здравоохранения и социального обслуживания (HHS) – им стал заместитель главы ведомства Эрик Харган. Прежний министр здравоохранения Томас Прайс был уволен после скандала с чартерными перелетами.

Как сообщает Reuters, Харган входил в команду переходного периода Дональда Трампа, где отвечал за назначения в области здравоохранения.

Прежний министр здравоохранения Прайс был уволен в начале октября после скандала с чартерными перелетами. Чиновник потратил более $1 млн средств налогоплательщиков, совершая перелеты на военных и частных дорогостоящих самолетах вместо обычных коммерческих рейсов.

До своего увольнения Том Прайс обещал прекратить пользоваться чартерными авиарейсами вплоть до завершения расследования, которое началось после публикации в газете Politico. Экс-министр здравоохранения подозревался в трате $300 тысяч из бюджета на дорогостоящие перелеты. На сообщение о том, что чиновник выплатит около $52 тысяч, критики заявили, что он обсчитывает налогоплательщиков.

Том Прайс возглавил Министерство здравоохранения и социальных служб США в феврале 2017 года. Политик оставил свой пост на фоне последней неудачной попытки республиканцев отменить систему обязательного медицинского страхования Affordable Care Act (Obamacare) бывшего президента страны демократа Барака Обамы. Тем не менее министерство продолжило свою политику, заявив о сокращении на 90% государственного финансирования рекламы программы Obamacare.

Источник: Reuters

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