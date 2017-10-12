Поправки в законодательство об обязательной маркировке лекарств будут рассмотрены в первом чтении в ближайшие дни

Комитет по охране здоровья Госдумы одобрил законопроект, который вносит поправки в ФЗ №61, касающиеся обязательной маркировки лекарственных средств. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной первым итогам пилотного проекта по маркировке лекарственных средств, руководитель Росздранадзора Михаил Мурашко.

Он отметил, что на текущей или следующей неделе документ будет рассмотрен в первом чтении. «Сейчас также готовятся необходимые подзаконные акты», — добавил глава Росздравнадзора. На вопрос успеют ли законодатели до конца 2017 г. принять все необходимые документы, Михаил Мурашко заверил, что успеют.

Он подтвердил, что с 1 января 2019 г. на рынке будут обращаться только промаркированные лекарства. В 2018 г. к этому событию будут активно готовиться не только производители, дистрибьюторы и аптеки, но и медицинские организации. Сейчас готовится отдельное постановление, посвященное участию медорганизаций в системе маркировки.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»