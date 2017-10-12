Sanofi инвестирует 170 млн евро в предприятие по производству вакцин во Франции

Французская фармацевтическая компания Sanofi намерена инвестировать 170 млн евро (202 млн долл.) в расширение предприятия по производству вакцин в г. Валь-де-Рёй (Франция), сообщает Reuters. Таким образом компания планирует увеличить производство противогриппозной вакцины VaxigripTetra и продавать ее в 70 странах. В настоящее время вакцина доступна в 20 европейских странах.

Производство на модернизированном предприятии начнется в 2022 г.

Как отметил исполнительный вице-президент Sanofi и руководитель Sanofi Pasteur Дэвид Лоу, заболеваемость гриппом остается одной из главных проблем в области здравоохранения. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от гриппа умирают 250–500 тыс. человек.

Кроме Sanofi, лидерами по производству сезонных противогриппозных вакцин являются британская GlaxoSmithKline и Seqirus (подразделение CSL).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»