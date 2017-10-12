Лекарства от орфанных заболеваний могут включить в «Семь нозологий»

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о переносе закупок лекарств от наиболее затратных редких (орфанных) заболеваний из «Перечня-24», финансируемого региональными бюджетами, в федеральную программу «Семь нозологий». На реализацию законопроекта из федерального бюджета потребуется выделить от 12 до 22 млрд рублей, следует из документов к законопроекту.

Как отмечают авторы законопроекта, общие расходы на лекарственное обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями из «Перечня-24», в период с 2012 года по 2016 год в целом по стране выросли с 2,13 млрд рублей до 15,5 млрд рублей. Совокупный дефицит региональных бюджетов на лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями в 2016 году составил 5,7–6,8 млрд рублей. Доля затрат региональных бюджетов на лекарственное обеспечение по «Перечню-24» в общих региональных затратах (даже с учетом поступивших федеральных трансфертов) выросла с 5,9% в 2012 году до 25% в 2016 году, достигая при этом в некоторых регионах показателя в 50%.

По мнению авторов законопроекта, такое соотношение затрат делает проблему не просто социально важной, а ставит под угрозу достижение основных показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения РФ» по обеспечению льготников лекарствами, а также финансирование медицинской помощи на региональном уровне в целом. Недофинансирование лекарственного обеспечения привело к тому, что показатель госпрограммы по обеспечению льготными лекарствами граждан, страдающих редкими заболеваниями, оказался значительно ниже целевых значений, установленных программой на 2016 год (95,5%) и составил менее 63,1%. Для отдельных заболеваний этот показатель еще ниже.

«Выходом в данной ситуации является перенос части наиболее затратных нозологий из «Перечня-24» в федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий». Это позволит соблюсти принцип разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере лекарственного обеспечения лиц, страдающих орфанными заболеваниями. При этом будут устранены дисбаланс и неравенство лекарственного обеспечения граждан, страдающих высокозатратными орфанными заболеваниями, входящими в «Перечень-24» и в программу «Семь высокозатратных нозологий», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают перенести в программу «Семь нозологий» следующие заболевания: мукополисахаридоз I, II и VI типов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафы-Микели), гемолитико-уремический синдром и идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

«Реализация проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (в части лечения редких (орфанных) заболеваний) потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в размере 12–22 млрд рублей», – отмечают авторы законопроекта.

Накануне, 11 октября, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента обратиться к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о централизации закупок препаратов для лечения ряда заболеваний из «Перечня-24». В частности, предлагается перенести на федеральный уровень закупки лекарств от тех же заболеваний, что были перечислены выше, за исключением идиопатической тромбоцитопенической пурпуры – вместо этого заболевания в список внесен юношеский артрит с системным началом.

Инициативу перевода закупок дорогих лекарств с регионального на федеральный уровень в марте 2017 года поддержал экспертный совет при Правительстве РФ. Эксперты признали, что регионы не могут эффективно обеспечивать пациентов необходимыми препаратами – в местных бюджетах не хватает денег. В свою очередь, в Минздраве дефицит средств в субъектах Федерации на лечение редких болезней оценили в 6 млрд рублей. Объем дополнительных затрат федерального бюджета на централизацию закупок лекарств от редких болезней оценивается в 15–30 млрд рублей.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, Минздрав надеется централизовать закупки орфанных препаратов уже в этом году.

В 2017 году благодаря централизации госзакупок препаратов от ВИЧ лекарства существенно подешевели – по некоторым позициям падение цены достигло 80%.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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