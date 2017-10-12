Мировой рынок препаратов для лечения остеопороза будет расти на 4% ежегодно

12 октября в предверии Всемирного дня борьбы с остеопорозом проходит видеомост Москва – Ярославль, на котором специалисты обсуждают важность профилактики вторичного остеопороза, — хронического заболевания, приводящего к серьезным нарушениям обменных процессов и поражающего костную систему. Мероприятие идет под патронажем Международного Фонда остеопороза и при партнерской поддержке фармацевтической компании «Натива», одного из крупнейших производителей социально значимых препаратов.

В фокусе мероприятия будут подняты вопросы, связанные с профилактикой и лечением остеопороза. По решению Всемирной Организации Здравоохранения с 1997 года 20 октября объявлено Всемирным Днем борьбы с остеопорозом. Россия поддержала данную инициативу в 2005 году. В этом году по решению Международного Фонда остеопороза акции будут проходить под девизом «Любите свои кости. Защитите свое будущее!». Особое внимание планируется уделить важности создания здоровой и крепкой костной системы в детском и подростковом периодах.

Согласно отчету исследовательской компании Persistence Market Research, о «популярности» остеопороза говорит неуклонный четырехпроцентный рост емкости мирового рынка лекарств для лечения данного заболевания. К 2022 году мировой рынок лекарств от остеопороза составит $14,8 млрд, в то время как в конце 2015 года этот показатель оценивался всего в $11,2 млрд. Постоянное увеличение количества больных — прямое следствие пассивного образа жизни, неправильного питания, а также общемировой тенденции к старению населения. В США от остеопороза страдают 54 млн человек, в Японии — 15 млн человек, в Европе — 27,5 млн человек, в России – 14 млн человек.

В России лечение остеопоротического перелома и последующая реабилитация требуют больших финансовых затрат: например, в случае неосложненного перелома расходы достигают 50–60 тыс. рублей — их выделяет государство. При этом в общей структуре расходов до 45–50% приходится на госпитальные затраты, еще около 12–15% идут на социальные выплаты. Лекарственная терапия остеопороза в России занимает 7% всех трат на лечение. Емкость рынка оптовых закупок препаратов для лечения остеопороза в 2016 году составила 3,2 млрд рублей ($55,1 млн) или 1,1 млн упаковок. Средневзвешенный ежегодный прирост затрат на покупку лекарственных средств равен 10,5%, начиная с 2013 года.

По данным Российской ассоциации остеопороза, в России этим заболеванием страдают около 14 млн человек старше 50 лет. Еще 20 млн человек подвержены остеопении — начальному проявлению остеопороза, которое характеризуется снижением минеральной плотности костной ткани. Таким образом, сейчас в группе риска по остеопоротическим переломам — 34 млн человек, или 24% жителей России. Но уже к 2020 году это количество увеличится до 45 млн человек.

Аналогичные тенденции отмечаются в ряде стран Западной Европы, где к 2030 году заболеваемость остеопорозом увеличится до 33,9 млн случаев. Лидером же станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона: к 2050 году половина всех остеопоротических переломов бедра придется на женщин Азии, считают эксперты Международного фонда остеопороза.

Врачи называют остеопороз «тихой эпидемией»: невыявленное заболевание годами может не причинять беспокойств. Всемирная организация здравоохранения ставит его на 4-е место по распространению в мире и называет одной из основных причин смертности у пожилых людей.

«Значительное увеличение продолжительности жизни населения стало возможным сегодня, в том числе благодаря достижениям фармакологии. Практика и наука ежедневно доказывают, что благодаря здоровому образу жизни, физическим упражнениям и лекарственной профилактике эту болезнь можно предупредить. Популяризация знаний о заболевании и профилактических мерах является важной частью работы общественных и профильных организаций», — говорит генеральный директор фармацевтической компании «Натива» Александр Малин.

В результате остеопороза снижаются двигательная активность человека, его трудоспособность, а также общий уровень жизни. Лечение и реабилитация больных остеопорозом занимают годы и дорого обходятся системам здравоохранения всех стран, поэтому и чиновники, и врачи убеждены в необходимости профилактики этого заболевания. При остеопорозе поражаются ткани скелета. Нарушение микроархитектоники костей приводит к их повышенной хрупкости. Остеопоротические переломы возникают при падениях с высоты собственного роста, неловких движениях, а иногда даже просто при сильном кашле, чихании или вообще «на ровном месте». Основная аудитория остеопороза — люди старше 50 лет, наиболее подвержены заболеванию женщины.

ООО «Натива» — российская фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Компания основана в 2010 году, в ее штате работают более 500 высококвалифицированных специалистов. Компания предлагает широкий выбор современных лекарственных средств для качественного, эффективного и доступного лечения. Под брендом «Натива» выпускаются более 40 наименований лекарств, большая часть которых входит в перечень ЖНВЛП. Производственные мощности компании расположены в Красногорском районе Московской области. «Натива» является стратегическим партнером Минпромторга России в рамках ФЦП «Фарма 2020». Компания — исполнитель государственных контрактов в области разработки технологий и организации производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ранее не производимых отечественными производителями на территории Российской Федерации.

gmpnews