Владимир Путин поручил создать фармпредприятия на базе объектов по уничтожению химоружия

Имущественные комплексы объектов по уничтожению химического оружия планируется ввести в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства. В частности, их планируется использовать для создания производства активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности, а также в интересах других отраслей промышленности.

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам завершения работ по уничтожению химического оружия предложения по этому вопросу должны быть представлены до декабря 2018 г.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»