«  
  »

Владимир Путин поручил создать фармпредприятия на базе объектов по уничтожению химоружия

Имущественные комплексы объектов по уничтожению химического оружия планируется ввести в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства. В частности, их планируется использовать для создания производства активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности, а также в интересах других отраслей промышленности.

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам завершения работ по уничтожению химического оружия предложения по этому вопросу должны быть представлены до декабря 2018 г.
Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Октябрь 17, 2017 | Просмотров: 58