Sanofi заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России

16 октября компания Sanofi заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России на модернизацию промышленного производства фармацевтической продукции на заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области, а также по освоению на территории Российской Федерации промышленного производства фармпродукции, не имеющей аналогов в России.

«Подписание СПИКа сегодня – наш вклад в развитие экспортного потенциала страны при переходе экономики на инновационный несырьевой путь развития, а также в обеспечение лекарственной безопасности России и доступности инновационных препаратов для российских пациентов», – заявила Наира Адамян, генеральный директор компании «Санофи Россия».

В рамках контракта планируется углубление локализации производства инновационного инсулина последнего поколения до стадии готовой лекарственной формы в 2019 году и поставки инсулинов за рубеж. Сейчас, по данным IMS Health (2016), предприятие производит 24% всего объема инсулинов в России.

Как сообщал «ФВ», 16 октября биофармацевтическая компания AstraZeneca, Минпромторг РФ и Калужская область также заключили СПИК.

Фармкомпания инвестирует дополнительно более 1 млрд рублей в модернизацию своего российского предприятия и обеспечение трансфера технологий для производства лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. В СПИК включены десять препаратов, шесть из которых будут производиться со стадии готовой лекарственной формы к 2020 году.

«Фармацевтический вестник»