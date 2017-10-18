Astellas заключила новое соглашение о сотрудничестве с TB Alliance CHMP рекомендует 1 дженерик и расширение показаний к применению 6 препаратов » Профессионалов, разбирающихся в российском рынке, крайне мало Для России с любовью Ровно год назад российский фармрынок живо обсуждал новое назначение — генеральный директор Pfizer и руководитель бизнес-подразделения «Pfizer Базовая терапия» в России Данил Блинов стал вице-президентом по маркетингу на развитых рынках подразделения «Pfizer Редкие заболевания» и переехал в Великобританию. Это не первый случай, когда российский гражданин переходит на работу в глобальное подразделение фармкомпании. Однако чаще происходит наоборот — экспаты приезжают в Россию. «ФВ» удалось связаться с Данилом БЛИНОВЫМ и расспросить о его сегодняшней деятельности и видении российского рынка издалека. Предлагаем вам краткую версию телемоста с Великобританией, организованного в рамках конференции Infor-media. «Фармацевтический вестник»