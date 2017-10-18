Astellas заключила новое соглашение о сотрудничестве с TB Alliance

Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. подписала новое соглашение о сотрудничестве с Альянсом по разработке противотуберкулезных препаратов (TB Alliance), сообщает FirstWord Pharma. Исследовательская программа будет финансироваться фондом Global Health Innovative Technology Fund, штаб-квартира которого расположена в Японии.

По условиям соглашения, Astellas предоставит специалистам альянса доступ к десяткам тысяч соединений, из которых они будут выбирать те, которые можно будет использовать для разработки новых лекарств для лечения туберкулеза.

По данным ВОЗ, в 2015 г. туберкулезом заболели 10,4 млн человек, из которых умерли 1,8 млн человек, в т.ч. 400 тыс. ВИЧ-инфицированных. Более 95% случаев заболевания туберкулезом приходится на развивающиеся страны

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»