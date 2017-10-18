Правительство создает научно-производственную структуру по разработке и производству наркотических лекарств

На российском фармрынке планируется создать крупную отечественную научно-производственную структуру. Для этого к ФГУП «Московский эндокринный завод» планируется присоединить ФГУПы «Государственный завод медицинских препаратов» и «Государственный химико-фармацевтический завод». Соответствующее распоряжение №2264-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основной вид деятельности этих предприятий – производство наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В связи с этим подписанным распоряжением Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод исключены из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы (утвержден распоряжением Правительства от 8 февраля 2017 года №227-р).

Целью консолидации активов этих предприятий является повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке, считают в правительстве.

«Фармацевтический вестник»