Уругвай будет выращивать медицинскую марихуану на экспорт

Уругвайская International Cannabis Corporation (ICC) планирует начать производить масло медицинской марихуаны в декабре 2017 года. Помимо реализации продукции на внутреннем рынке компания намерена продавать марихуану в Мексику и Канаду.

Уругвай – первая страна в мире, где была легализована марихуана. Закон о легализации каннабиса был подписан в 2013 году, однако, согласно законам Уругвая, экспортироваться может только медицинская марихуана. Каннабис, использующийся для рекреационных целей, предназначен только для внутреннего рынка.

Генеральный директор ICC Алехандро Анталич сообщил, что в ноябре 2017 года компания начнет строительство лаборатории по производству масла марихуаны в новой промышленной зоне на окраине Монтевидео. Строительство лаборатории должно быть завершено к апрелю 2018 года.

Сейчас ICC выращивает коноплю на площади в 233 гектара. В планах компании инвестировать $10 млн в расширение производства.

В августе 2018 года бывший гендиректор НТВ и «Газпром-Медиа», а сейчас – владелец и президент группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан сообщил в интервью Bloomberg, что совместно с партнером, одним из основателей инвестиционного банка «Тройка Диалог» Бернардом Сачером, вложил $100 млн в американскую компанию Pallia Tech Inc, которая займется производством препаратов на основе марихуаны.

Источник: Reuters

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