Сербия продала свою старейшую фармкомпанию фирме из Люксембурга

Сербия продала долю 93,73% в своей старейшей фармацевтической компании «Галеника» фирме «Элиус» (Aelius) из Люксембурга, сообщило министерство экономики страны.

«Элиус» в ходе тендера предложила за «Галенику» 16 миллионов евро с обязательством погасить долг перед банками в сумме 25 миллионов евро. Договор купли-продажи подписали в четверг в Белграде министр экономики Сербии Горан Кнежевич и представитель «Элиуса» Хорхе Коста де Силва.

Подписание договора последовало после того, как Комиссия по реализации процесса объявила, что «Элиус», выступившая на конкурсе в консорциуме с бразильской EMS SA, является единственным участником, выполнившим все условия для для процесса приватизации «Галеники».

После церемонии подписания документа, на которой присутствовал и владелец EMS SA Карлос Санчез, министр Кнежевич заявил, что «речь о проверенном покупателе из индустрии фармацевтики, и поэтому данная приватизация будет успешной и позитивно скажется на экономическом росте Сербии».

Договор также обязывает покупателя в ближайшие два года сохранить рабочие места для 900 сотрудников компании (из нынешних 1400) и инвестировать 5,52 миллиона евро. Тем, кто добровольно согласится на сокращение, будет выплачена дополнительная компенсация по 400 евро за каждый год трудового стажа. В этих выплатах государство и новый владелец будут участвовать в равных долях (по 200 евро).

«Галеника» была основана в 1945 году и является старейшим фармацевтическим заводом Сербии. Нынешней продаже предприятия предшествовали нескольких безуспешных тендеров и попыток найти стратегического партнера. Стоимость капитала компании из-за долгов и кредитов сейчас оценивается в минус 151,7 миллиона евро.

Одна попытка приватизации «Галеники» провалилась в начале этого года, поскольку с потенциальным стратегическим партнером — консорциумом британской Frontier Pharma Limited и российской «НПО Петровакс Фарм» (входит в «Интеррос») — не удалось достичь соглашения о взятии долга сербской фармкомпании перед коммерческими банками.

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