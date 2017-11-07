Меры, предпринимаемые в Казахстане, по снижению цен на лекарства

Председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала о предпринимаемых мерах по снижению завышенных цен на лекарственные средства в аптеках, передает Sputnik.
«В настоящее время принимает меры по реформированию сферы обращения лекарственных средств. Планируется регулирование цен на все лекарственные средства с 1 октября 2018 года. С 2023 года − на все оставшиеся безрецептурные препараты», — сказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Как отметила глава комитета фармации, проводимые Минздравом меры можно разделить на четыре основных направления:
- обеспечение экономической доступности,
- обеспечение прозрачности при формировании перечней закупаемых государством лекарств,
- обеспечение открытых процедур закупа лекарственных средств и медицинской техники,
- упрощение процедур регистрации лекарственных средств и медицинских изделий путем снижения административных барьеров.