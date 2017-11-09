NICE отклоняет применение Stivarga при некоторых формах рака печени

Регулятор по вопросам стоимости лечения в Национальной системе здравоохранения (NHS) Великобритании не рекомендует применение препарата Stivarga компании Bayer у некоторых пациентов с распространенной неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой, сообщает PharmaTimes.

Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) опубликовал консультативный документ по оценке, в котором отклонил применение Stivarga (regorafenib) у взрослых, уже получавших лечение препаратом sorafenib.

В настоящее время для британских пациентов с непереносимостью препарата sorafenib или тех, у кого наблюдается прогрессирование заболевания на фоне приема данного препарата, единственной альтернативой является поддерживающая терапия.

Препарат Stivarga лицензирован в Европе как вариант терапии в таких ситуациях, но, по данным комитета по оценке NICE, выгода с точки зрения выживаемости неясна у пациентов с непереносимостью сорафениба, более тяжелой болезнью печени или более низким функциональным статусом.

Такие пациенты не были включены в клиническое исследование, и поэтому неясно, соответствуют ли представленные данные клинической практике NHS, отметили в комитете.

К тому же, при том что препарат соответствует критериям NICE, предъявляемым к средствам терапии в конце жизни, наиболее реалистичные оценки его стоимости превышают допустимые параметры, обычно применяемые при использовании ресурсов NHS.

Более того, в NICE отмечают, что Stivarga не рекомендован к применению в рамках Фонда препаратов для лечения рака (CDF) из-за отсутствия «реалистичного потенциала экономической эффективности», а также поскольку клинические неопределенности невозможно разрешить путем сбора данных CDF.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»