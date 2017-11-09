«Гротекс» отозвал серию лидокаина

Росздравнадзор России разослал в регионы письмо об изъятии из обращения серии лекарственного препарата лидокаин производства фармкомпании «Гротекс» (выпускает препараты под брендом «Солофарм») из-за «развития нежелательной реакции». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о принятом ООО «Гротекс» решении приостановить реализацию лекарственного препарата «Лидокаин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, ампулы (10), пачки картонные» серии 120217 производства ООО «Гротекс» (Россия) в связи с развитием нежелательной реакции», – говорится в документе.

В связи с этим ведомство предлагает аптекам и медучреждениям проверить наличие указанной серии препарата и сообщить о результатах в территориальные органы Росздравнадзора, которые должны проконтролировать выявление и изъятие данного препарата.

В начале сентября Росздравнадзор приостановил реализацию серии лидокаина производства ООО «Озон», после инъекции которого два человека скончались от анафилактического шока.

В середине декабря 2016 года депутат Госдумы Николай Герасименко предложил Минздраву ввести в российских поликлиниках обязательное тестирование пациентов на аллергическую реакцию перед анестезией, так как действующая практика введения анестетиков ставит под угрозу «жизни и здоровье миллионов граждан».

По данным Росздравнадзора, в 2015 году в России после инъекций лидокаина погибли 33 пациента стоматологических клиник – во всех случаях было зарегистрировано токсическое воздействие препарата на сердце, а медики не были готовы оказать экстренную помощь пациенту. Аналогичные случаи были зафиксированы и в 2014 году. Например, в Набережных Челнах после применения лидокаина у десяти пациентов стоматологической клиники развился анафилактический шок.

Источник: Росздравнадзор

vademec