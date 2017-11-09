ФСБ провела обыски в офисе «Губернских аптек»

В среду, 8 ноября, сотрудники УФСБ по Красноярскому краю провели обыски в центральном офисе «Губернских аптек» в Красноярске. Эту информацию Vademecum подтвердили в пресс-службе УФСБ и в самой компании. Причины обысков не называются.

«Если дело будет возбуждено, то мы прокомментируем эту ситуацию, а пока можем только подтвердить, что обыски проходили», – сообщил представитель УФСБ по Красноярскому краю.

Представитель «Губернских аптек» отметил, что все документы, которые интересовали сотрудников УФСБ, были им оперативно предоставлены.

Собеседники Vademecum не смогли уточнить, продолжаются ли обыски сегодня.

В конце 2016 года законодательное собрание Красноярского края рассматривало возможность превращения государственного предприятия «Губернские аптеки» в акционерное общество со стопроцентной госсобственностью. На данный момент аптечная сеть продолжает оставаться госпредприятием, собственником которого является Красноярский край.

«Губернские аптеки» занимают 21-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам первого полугодия 2017 года» с выручкой около 4 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 244 аптеки.

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