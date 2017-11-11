В III квартале 2017 г. объем продаж продукции для здоровья Merck KGaA составил 1,7 млрд евро

В III квартале 2017 г. объем продаж продукции для здоровья, в т.ч. лекарственных средств немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) вырос на 1,2% и составил 1,7 млрд евро (2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Продажи препарата Rebif сократились на 6,9% – до 389 млн евро (452 млн долл.). Показатель по препарату Erbitux снизился на 1,6% – до 207 млн евро (240 млн долл.).

Квартальный объем продаж безрецептурной продукции вырос на 11% и составил 236 млн евро (274 млн долл.), в основном на фоне показателей в странах Азии и Латинской Америки.

В сентябре Merck KGaA объявила о том, что компания рассматривает стратегические альтернативы для своего безрецептурного бизнеса, включая его продажу. Аналитики оценивают подразделение примерно в 4,5 млрд долл. Накануне компания разослала информационную документацию потенциальным покупателям.

О своем намерении продать безрецептурные активы объявила и американская Pfizer.

По прогнозу Merck KGaA, в 2017 г. объем продаж составит 15,3–15,7 млрд евро (17,8–18,3 млрд долл.), прибыль – 4,4–4,6 млрд евро (5,1–5,4 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»