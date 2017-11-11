Генпрокуратура согласовала план проверок дистрибьюторов на следующий год

Росздравнадзор завершил процесс ранжирования дистрибьюторов согласно риск-ориентированной модели и отправил план проверок на 2018 год в Генпрокуратуру.

«Впервые Генеральная прокуратура РФ согласовала план проверок без внесения в него каких-либо изменений», — сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, выступая сегодня на конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики».

Кроме того, Ирина Крупнова отметила, что в 2015-2016 годах ведомство все чаще фиксировало утерю качества ЛС именно в звене дистрибуции.

«Главной проблемой остается недостаточность оборудования, необходимого для организации надлежащего хранения лекарств. Самый больной вопрос — соблюдение температурного режима на складах», — отметила Ирина Крупнова.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»