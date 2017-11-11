Sanofi совместно с Principia Biopharma займется разработкой препарата против рассеянного склероза

В минувший четверг компания Sanofi объявила о подписании с компанией Principia Biopharma соглашения, цена которого потенциально может превысить 800 млн. долл., на разработку экспериментального перорального препарата PRN2246 для лечения рассеянного склероза, а также других заболеваний центральной нервной системы, сообщает сайт FirstWord Pharma.

По условиям соглашения на разработку ингибитора BTK, Sanofi заплатит компании Principia 40 млн долл. в качестве предоплаты; последняя также имеет право на получение выплат по итогам выполнения этапов работ в сумме до 765 млн долл. и роялти с продаж.

В то же время, Principia получит право на софинансирование исследований III фазы в обмен либо на повышенные роялти с глобальных продаж, либо на соглашение о распределении прибыли и убытков в США. Препарат PRN2246, в настоящее время проходящий исследования I фазы, разработан с целью доступа к головному и спинному мозгу путем проникновения через гематоэнцефалический барьер и воздействия на сигнальные пути иммунных клеток и клеток мозга.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»