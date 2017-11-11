Fresenius инвестирует в сегмент инъекционных дженериков в США

В немецкой фармкомпании Fresenius говорят о том, что дженериковые инъекционные препараты являются решением для сдерживания растущих расходов на здравоохранение; компания расширяет свою сеть производственных предприятий в США, надеясь извлечь выгоду из прогнозируемого роста данного сегмента в долгосрочной перспективе, сообщает сайт In-Pharma Technologist.

В августе прошлого года Fresenius объявила об инвестировании примерно 250 млн долл. (215 млн евро) в свое предприятие в Мелроуз-Парк (штат Иллинойс) для создания комплексов помещений для производства инъекционных лекарственных форм. На прошлой неделе в ходе телеконференции, посвященной обсуждению финансовых результатов за III квартал, председатель совета директоров Штефан Штурм сообщил о том, что компания оценивает возможность «существенных инвестиций» в другие производственные площадки в США. Подробности должны появиться в течение нескольких недель.

По словам Штурма, несмотря на периодические политические дискуссии по ценообразованию на лекарства, компания продолжает верить, что дженерики, подобные ее продукции, будут все чаще рассматриваться как решение для сдерживания растущих расходов на здравоохранение как в США, так и во всем мире. По его данным, на рынке США на долю дженериков приходится 89% всех выписываемых препаратов, но их цена составляет лишь 26% стоимостного объема продаж лекарственных средств.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»