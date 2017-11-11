В Новосибирске начали предоставлять услугу доставки лекарств из аптек

С 1 января в России будет разрешена дистанционная торговля лекарствами с доставкой. Однако уже сейчас в Новосибирске курьеры готовы доставлять фармпродукцию потребителю, пишет nsk.dk.ru. О запуске нового направления сообщила компания Zavezu, предоставлявшая до этого услугу доставки готовых блюд из заведений общепита и товаров из магазинов.

Руководитель сервиса Zavezu Кирилл Бобрик пояснил, как компании удалось обойти запрет на дистанционную продажу лекарств: «Мы не продаем лекарственные средства, их продает аптека, причем аптека не продает их дистанционно. Юридически покупателем выступаете вы, но при этом поручаете нашему курьеру выполнить за вас действия по оформлению данной покупки. То есть курьер выступает в данном случае вашим доверенным лицом.

Отношения курьера и пользователя, сделавшего заказ в приложении, регулируются договором комиссии в соответствии со ст.990 Гражданского кодекса РФ: курьер (комиссионер) обязуется по поручению пользователя (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента».

«Фармацевтический вестник»