РНКБ открыл «Севастопольфармации» кредитную линию с лимитом 100 млн рублей

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) открыл ООО «Севастопольфармация» кредитную линию с общим лимитом на сумму 100 млн рублей. Средства предоставлены на 12 месяцев на пополнение оборотных средств, в том числе для выполнения государственных контрактов по поставке лекарственных препаратов в больницы Республики Крым и г. Севастополя, сообщили в пресс-службе банка.

«Севастопольфармация» основана в 2016 году. Компания поставляет продукцию в Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую, Московскую, Самарскую и Челябинскую области, Республику Крым, Краснодарский край, Москву и Севастополь.

«Фармацевтический вестник»