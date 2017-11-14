Техподдержкой маркировки лекарств займется компания, созданная при участии «Ростеха» и холдинга Алишера Усманова

С 1 ноября 2017 г. методическую поддержку проекта по маркировке лекарственных средств осуществляет ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Компания учреждена стопроцентной «дочкой» «Ростеха» — АО «Концерн «Автоматика», активом USM Holdings (инвестиционный холдинг, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров) – АО «Петер-Сервис», третий партнер – ООО «Элвис + Групп» известного бизнесмена Александра Галицкого. Руководитель проектного офиса ЦРПТ Дмитрий Скорчеллетти подтвердил эту информацию «ФВ».

В ООО «ЦРПТ» доля АО «Петер-Сервис» составляет 50%, у АО «Концерн «Автоматика» и ООО «Элвис + Групп» – по 25%.

В начале 2017 г. конкурс, объявленный Федеральной налоговой службой на выполнение работ по развитию системы маркировки, выиграло АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (ГНИВЦ), принадлежащее государству. При этом предприятие по контракту должно создавать не только систему маркировки лекарств, но также шуб и других товаров. В качестве субподрядчика ГНИВЦ нанял другую госкомпанию – «ЦентрИнформ», именно она известна всем пионерам пилота по маркировке лекарств, так как последние несколько месяцев вместе со специалистами фармкомпаний налаживала работу ИС Маркировка.

Как пояснил Дмитрий Скорчеллетти, технической поддержкой АО «ЦентрИнформ» не занималось.

«По структуре госконтракта «ЦентрИнформ» был субподрядчиком ГНИВЦ по разработке ИС Маркировка. «ЦентрИнформ» занимался методической поддержкой проекта. В настоящее время у АО «ЦентрИнформ» нет возможности продолжать эту работу», – сказал он. Представитель ЦРПТ также добавил, что основная причина этого – необходимость гибкого и полноценного обеспечения участников проекта сервисами поддержки и сопровождения, которыми АО «ЦентрИнформ» сейчас не располагает.

«Однако следует признать, что с задачей поддержки участников на этапе пилотного проекта «ЦентрИнформ» отлично справился. Количество методические материалов, среди которых: обучающие видеоролики, презентации, вебинары и консультации, весьма внушительно», – отметил г-н Скорчеллетти.

Он обратил внимание, что с учетом того, что ЦРПТ является оператором программы локализации оборудования, необходимого для маркировки, на базе предприятий «Ростех», то сочетание возможностей методологических и технологических консультаций создает ощутимую зону комфорта для всех заинтересованных сторон. «На мой личный взгляд, данная зона комфорта может служить гарантом успеха подключения всех участников к ИС Маркировка за 2018 год», – сказал эксперт.

Дмитрий Скорчеллетти утверждает, что участники рынка не увидят большой проблемы в связи с этой заменой. ООО «ЦРПТ» продолжает общение и консультации, начатые АО «ЦентрИнформ». Частично проектный офис АО «ЦентрИнформ» перешел в ООО «ЦРПТ», что обеспечило преемственность проектов и задач, а также сохранение условий поддержки участников проекта.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»