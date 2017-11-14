ФСБ не называет причины обысков в «Губернских аптеках»

На прошлой неделе в головном офисе ГПКК «Губернские аптеки» прошли обыски ФСБ. Для предприятия они стали неожиданностью, однако некоторые СМИ были предупреждены о готовящемся мероприятии. В сюжете «7 телеканала» можно увидеть людей в масках, проходящих по помещениям компании. В пресс-службе УФСБ уточнили, что 8 ноября в «Губернских аптеках» состоялись «оперативно-розыскные мероприятия». «Поскольку дело не возбуждено, дополнительной информации, возможно, предоставлено не будет», – сказала пресс-секретарь ведомства Марина Моисеева.

Руководитель пресс-службы «Губаптек» Анатолий Патюков подтвердил факт проверки региональным управлением ФСБ.

«Все требуемые документы были предоставлены нами в полном объеме», – отметил он.

Что стало причиной для визита представителей ведомства, он сказать затруднился. Не знают этого и в региональном Минздраве.

«Нас не информировали о проведении проверки, – сказала руководитель пресс-службы ведомства Зоя Масленникова. – Аптеки работают в штатном режиме, никаких изменений не произошло».

В сюжете «7 телеканала Красноярск» проверки связываются с «покровительством предприятию экс-губернатора края Виктора Толоконского».

«Напомним, он предлагал акционировать компанию, но депутаты Заксобрания не поддержали инициативу главы региона», – говорит журналист в сюжете.

Видимо, местные СМИ не в курсе, что депутаты проголосовали за акционирование сети с сохранением государственной формы собственности в виде 100% пакета акций. Этот процесс должен быть завершен в декабре 2017- январе 2018, сообщила «ФВ» начальник отдела экономического анализ и формирования сводного бюджета Минздрава Красноярского края Наталья Обухова.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»