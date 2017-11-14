Эксперт: вряд ли все таможенные посты будут синхронно оснащены оборудованием для реализации проекта по маркировке

По данным RNC Pharma, по итогам девяти месяцев текущего года в России работает 101 таможенный пост, который занимается оформлением поставок в страну лекарственных средств.

47 таможенных постов находится в Центральном федеральном округе, и на них приходится практически 97% всего объема импорта, который поступает в страну.

«Я очень серьезно сомневаюсь, что регуляторы смогут синхронно оборудовать все таможенные посты, которые занимаются поставками импортных ЛС в страну. Это значит, что некоторым компаниям, которые везут товар, например, через Дальний Восток, придется менять логистику своих поставок, неся при этом, с большой долей вероятности, финансовые и репутационные риски», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, выступая в рамках конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики».

Напомним, ранее Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) заявила, что готова участвовать в реализации проекта по маркировке ЛС и взаимодействовать с другими ведомствами и фармсообществом в рамках реализации инициативы.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»