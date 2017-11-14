Сегодня гость рубрики — зам. генерального директора Национального рекламного альянса (НРА) Сергей КОПТЕВ.О путях развития рекламного рынка на национальном ТВ с ним беседует генеральный директор ООО «Аарон Ллойд» Юрий УЛЯШЕВ.
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Фармацевтика доминирует среди всех рекламодателей на национальном ТВ
Сегодня гость рубрики — зам. генерального директора Национального рекламного альянса (НРА) Сергей КОПТЕВ.О путях развития рекламного рынка на национальном ТВ с ним беседует генеральный директор ООО «Аарон Ллойд» Юрий УЛЯШЕВ.
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