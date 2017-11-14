Вакцина Heplisav-B одобрена FDA Десять предприятий вошли в холдинг «Белфармпром» » Фармацевтика доминирует среди всех рекламодателей на национальном ТВ Сегодня гость рубрики — зам. генерального директора Национального рекламного альянса (НРА) Сергей КОПТЕВ.О путях развития рекламного рынка на национальном ТВ с ним беседует генеральный директор ООО «Аарон Ллойд» Юрий УЛЯШЕВ. «Фармацевтический вестник»