«Биокад» построит завод по производству лекарств в Зеленограде

Российская биотехнологическая компания «Биокад» построит завод по производству лекарств в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Зеленоград» в Москве. Строительство объекта планируется завершить в 2021 году, а объем вложений на начальном этапе оценивается в 3 млрд рублей, часть из которых составит кредит, сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Дмитрий Морозов.

Для строительства нового фармзавода власти Зеленограда выделили 5,6 гектара, предполагается, что площадь предприятия составит 26 тысяч кв. м.

По словам Морозова, срок окупаемости проекта оценивается в 10 лет, однако для ускорения этого процесса планируется расширение ассортимента и поставка препаратов не только в Москву, но и в регионы. Он также отметил, что при строительстве завода «Биокад» рассчитывает воспользоваться всеми существующими государственными льготами.

Строительство завода предусмотрено госконтрактом на право поставки препаратов для нужд Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) в течение семи лет, который «Биокад» выиграл в сентябре 2017 года.

Согласно контракту, «Биокад» должен будет в 2021–2027 годах поставлять для нужд ДЗМ 22 международных непатентованных наименования (МНН) (в основном онкопрепараты и иммуномодуляторы). Кроме этого, компания обязуется организовать производство 11,5 кг субстанций в год.

«Биокад» специализируется на производстве препаратов для лечения рака, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка «Биокада» в 2016 году составила 11,7 млрд рублей, чистая прибыль – 3,2 млрд рублей. Основные владельцы – деловой партнер Виктора Харитонина Валерий Егоров (50%), основатель «Биокада» Дмитрий Морозов (30%) и «Фармстандарт» (20%).

Источник: «Коммерсантъ»

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