Teva отозвала 37 серий сиропа от кашля Стоптуссин-Фито Росздравнадзор: за 10 месяцев цены на жизненно важные препараты снизились на 1,3% » Росздравнадзор предложил сроки введения маркировки для разных групп лекарств Госдума начинает рассмотрение поправок к ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств», касающихся всеобщей маркировки ЛС. Законопроект вводит маркировку как обязательный элемент обращения лекарственных средств с 1 января 2019 г., а также прописывает полномочия правительства в этом процессе. Однако главная забота ответственных за процесс органов власти — не принятие закона, а то, как прожить 2018 г.— год подключения всех участников к системе маркировки. В Рос­здравнадзоре полагают, что делать это надо поэтапно. Стоит отметить, что все причастные к системе маркировки со стороны правительства уверены, что в 2018 г. к ней удастся подключить всех участников фармрынка. Последние, конечно, готовятся, но почему-то с их стороны такой уверенности не наблюдается. «Фармацевтический вестник»