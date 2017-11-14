Teva отозвала 37 серий сиропа от кашля Стоптуссин-Фито

ООО «Тева» (российское представительство израильской фармацевтической компании Teva) отзывает из обращения 37 серий сиропа от кашля Стоптуссин-Фито в связи с отклонением от норм содержания одного из вспомогательных веществ — пропилпарагидроксибензоата. Об этом сообщается в письме Росздравнадзора, разосланном в регионы.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о принятом ООО «Тева» решении отозвать из обращения лекарственный препарат «Стоптуссин-Фито, сироп 100 мл, флаконы темного стекла (1), пачки картонные» серий ЗА0020314, ЗА0080514, ЗА0110214, ЗА0170614, ЗА0211213, ЗА0300514, ЗА0301213, ЗА0400614, ЗА0461014, ЗА0520215, ЗА0590315, ЗА0620215, ЗА0650915, ЗА0660314, ЗА0670215, ЗА0670515, ЗА0690514, ЗА0700315, ЗА0720214, ЗА0720615, ЗА0730215, ЗА0730314, ЗА0740315, ЗА0740515, ЗА0770114, ЗА0770415, ЗА0830415, ЗА0840615, ЗА0860415, ЗА0890214, ЗА0980514, ЗА1120414, ЗА1130314, ЗА1240314, ЗА1330414, ЗВ0070614, ЗВ0580315 производства «Тева Чешские Предприятия с.р.о», Чешская Республика», – говорится в документе.

В связи с этим Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств вернуть указанные серии препарата поставщикам и сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора, которые должны обеспечить контроль за изъятием препарата.

На прошлой неделе, 9 ноября, Росздравнадзор разослал в регионы письмо об изъятии из обращения серии лекарственного препарата лидокаин производства фармкомпании «Гротекс» (выпускает препараты под брендом «Солофарм») из-за «развития нежелательной реакции».

Источник: Росздравнадзор

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