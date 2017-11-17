CVS Pharmacy установила в аптеках терминалы для утилизации лекарств

CVS Pharmacy установила 750 специальных терминалов для утилизации неиспользованных лекарств в аптеках сети.

Инициатива коснулась торговых точек CVS Pharmacy в Уилмингтоне и Питтсбурге. По сообщению издания ChainDrugReview, ранее аптечная сеть предоставила городским властям в безвозмездное пользование 800 аналогичных терминалов. С их помощью удалось собрать свыше 100 метрических тонн неиспользованных лекарств по всей стране.

Исполнительный вице-президент, главный специалист по вопросам политики и внешних связей CVS Health Томас Мориарти отметил, что программа безопасной утилизации лекарств — лишь одна из многих инициатив, которая предпринята для предотвращения злоупотребления лекарствами и опиоидами. Решение проблемы — в согласованных усилиях пациентов, фармсообщества, общественных организаций по защите прав и гражданских интересов, представителей власти.

Генеральный прокурор штата Северная Каролина Джош Стейн поблагодарил представителей бизнеса и подчеркнул, что утилизация неиспользованных лекарств — простой, но важный шаг для решения проблемы опиоидной зависимости.

«Фармацевтический вестник»