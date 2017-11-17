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Правительство упростило требования к регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств

Правительство РФ внесло изменения в некоторые документы, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующее постановление № 1353 от 10.11.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает внесение изменений в форму журнала учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и предоставления возможности ведения данного журнала учета в электронном виде. Кроме того, укладки для оказания паллиативной медицинской помощи отнесены к местам временного хранения наркотических средств и психотропных веществ.

«Фармацевтический вестник»

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Ноябрь 15, 2017 | Просмотров: 106