Минздрав разрабатывает правила функционирования системы мониторинга движения лекарств

Минздрав России совместно с Росздравнадзором и заинтересованными ведомствами разрабатывает постановления Правительства РФ «Об утверждении правил функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»

Проектом утверждается порядок внедрения системы мониторинга движения лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также иных лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом их социальной значимости.

Планируемый срок вступления документа в силу – январь 2018 г.

Общественное обсуждение уведомления о разработке документа продлится до 27 ноября 2017 г.

«Фармацевтический вестник»