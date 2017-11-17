Словакия заинтересована в продвижении белорусских лекарств на европейский рынок

Словакия заинтересована в продвижении белорусских лекарств на европейский рынок. Об этом заявил министр здравоохранения Словакии Томаш Друкер на встрече с заместителем председателя Витебского облисполкома Владимиром Белоусом.

«Мы заинтересованы в приходе белорусских лекарств на европейский рынок и со своей стороны сделаем все возможное для этого», — подчеркнул Томаш Друкер.

Он отметил значимость совместных проектов в сфере медицины, которые реализуются на базе СООО «Нативита» в Бешенковичах. «Данное сотрудничество очень важно для повышения обоюдной конкурентоспособности Беларуси и Словакии по сравнению с более крупными странами. При этом успешными могут быть и совместные проекты в научно-исследовательской деятельности, образовании и других сферах», — убежден министр. Заинтересованность в углублении сотрудничества отразил и конструктивный диалог, состоявшийся 14 ноября в Минске, добавил он.

В состав делегации Словакии, которая посещает Витебскую область, входят также посол этой страны в Беларуси Йозеф Мигаш, председатель Комитета по здравоохранению Национального совета Штефан Зельник, представители Комитета по здравоохранению Национального совета, Департамента международных отношений и европейских дел, секции фармацевтики и лекарственной политики и других подразделений Министерства здравоохранения. Во время визита они посетят Витебский государственный медицинский университет и предприятие «Нативита», где ознакомятся с его деятельностью.

belta.by