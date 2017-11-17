Merck KGaA приняла решение о стратегическом партнерстве с платформой Project Data Sphere

Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) – научно-технологическая компания в сфере здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, объявила о своем намерении вступить в стратегический союз с Project Data Sphere LLC, независимым некоммерческим проектом CEO Roundtable on Cancer’s Life Sciences Consortium, для совместного руководства Global Oncology Big Data Alliance (GOBDA), говорится в пресс-релизе. Об этом было объявлено в Мадриде (Испания) на ежегодном Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO 2017) в сентябре 2017 года.

«Главной целью нашего альянса с Project Data Sphere является использование возможностей big data на пользу пациентам с онкологическими заболеваниями, – сказала Белен Гариджио, член cовета директоров, исполнительный директор подразделения Здравоохранение Merck KGaA. – Мы инвестируем в проекты, расширяющие границы исследований в области лечения онкологических заболеваний, и надеемся, что они ускорят открытие, разработку и внедрение инновационных методов терапии на пользу всем, кто нуждается в этом».

Проект GOBDA был создан для расширения открытого доступа к неперсонализированным данным пациентов с целью совершенствования аналитических возможностей при использовании инновационной цифровой платформы Project Data Sphere. Она содержит данные клинических исследований с участием почти 100 тыс. пациентов, предоставленные различными организациями. Объединение и анализ информации уже позволил получить важные новые результаты. Проект GOBDA расширит платформу и дополнит ее результатами исследований редких опухолей, экспериментальных проектов и данными новых пациентов. Эффективное использование сведений, полученных на основе анализа big data, поможет оптимизировать клинические исследования. Также это даст возможность создать общий реестр данных, продвинуться в глобальном понимании лечения онкологических заболеваний и сфокусироваться на зонах высоких неудовлетворенных потребностей в этой области. Высвобождение аналитических данных и big data для изучения редких, но серьезных иммуноопосредованных нежелательных явлений и способов борьбы с ними позволит медицинскому сообществу предоставить регуляторным органам новые знания для включения их в клинические рекомендации по лечению заболеваний. Также это поможет разработать модели раннего распознавания нежелательных явлений и повышения результативности лечения.

Инвестиции в новый проект подтверждают приверженность Merck KGaA поддержке инновационных и творческих подходов, которые способствуют развитию медицины и открывают новую главу в инновациях в области онкологии.

«Фармацевтический вестник»