Аптечные продажи через сервис Apteka.ru в октябре выросли на 12%

Apteka.ru подвела итоги октября 2017 г. По данным учетной системы сервиса, аптечные продажи через сервис Apteka.ru выросли относительно предыдущего месяца на 2% в упаковках и на 12% в рублях.

По приросту в октябре среди регионов лидером является Поволжье, где объём товара в рублях увеличился на 19,4%, наименьший прирост показал Дальний Восток – 2,8%.

С 6 по 12 ноября (45 неделя года) группа «Лекарственные препараты» составила 52,1% от общего объёма заказов в упаковках, что на 0,2% меньше, чем на 44 неделе. При этом группа «БАДы» за этот же период выросла на 0,2%.

По наиболее популярным подгруппам лекарственных средств зафиксирован рост: объём аптечных продаж через сервис Apteka.ru в подгруппе «Пищеварительный тракт» вырос относительно предыдущей недели на 23% в упаковках и на 28,5% в рублях, «Сердечно-сосудистые препараты» – на 24% и на 28,4%, товары для нервной системы – на 33,6% и 36% соответственно.

Лидерами спроса среди всех товаров на 45 неделе стали: Хлоргексидин, Квамател и Перекись водорода.



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«Фармацевтический вестник»