Среди лидеров роста РБК – шесть фармкомпаний и сеть клиник

В четвертом рейтинге журнала «РБК» «50 самых быстрорастущих компаний России» оказались четыре фармдистрибьютора, производитель лекарств «Фармасинтез», петербургская аптечная сеть «Невис» и клиники Европейского медицинского центра.

Рейтинг лидеров роста журнал «РБК» публикует в четвертый раз, динамичность компаний оценивается при помощи специального индекса, учитывающего рост их выручки с 2013 по 2016 годы.

Основанный Викрамом Пунией «Фармасинтез» стал восьмым среди самых быстрорастущих зарегистрированных в России компаний. С 2013 по 2016 год выручка компании выросла в 4,3 раза, до 8,6 млрд рублей, только за прошлый год – на 35,5%. У предприятия производственные мощности в Иркутске, Братске, Уссурийске и Петербурге, строится завод в Тюмени стоимостью 3,3 млрд рублей. Есть также планы по строительству фармпроизводства в Иркутской области, первая очередь которого обойдется в 10 млрд рублей.

Петербургский фармдистрибьютор «БСС», принадлежащий Эдуарду Захрабекову, занял 19-е место. Его выручка в 2016 году выросла на 36,6% – до 24,82 млрд рублей. Сегодня у компании 12 филиалов, 77 офисов продаж и 232 аптеки «Алоэ», в портфеле – более 8 тысяч препаратов.

Еще один дистрибьютор – принадлежащий Денису Ременяко «Гранд Капитал» – стал 23-м по темпам роста. Выручка компании почти утроилась с 2013 по 2016 год, только за последний год она выросла на 61,7%, до 18,46 млрд рублей. «Гранд Капитал» тоже строит свою розничную сеть – в 2017 году, по данным Vademecum, компания купила брянскую аптечную сеть «Мэтр».

Другой дистрибьютор – московский «Ланцет» – стал 39-м по темпам роста с выручкой в 2016 году в 17,3 млрд рублей (+24,4% к прошлому году). В рейтинге Vademecum «ТОП100 дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года «Ланцет» стал шестым, заключив контрактов с госорганами на 16,5 млрд рублей, – на 77% больше, чем годом ранее. Конкурент «Ланцета» – «Профитмед» – с выручкой в 22,33 млрд рублей стал 46-м в рейтинге РБК, а в рейтинге Vademecum по госзаказу – 30-м.

В рейтинге есть и одна сеть клиник – Европейский медицинский центр Игоря Шилова занял 34-е место, его выручка в 2016 году выросла на 26%, до 9,58 млрд рублей. Сеть стала третьей в рейтинге Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник России».

Единственный участник рейтинга среди аптечных сетей – петербургская компания «Торговые дома Невис», совладельцы которой – Сергей и Нина Медведевы. Выручка сети в 2016 году выросла на 31%, до 5,26 млрд рублей. В Санкт-Петербурге у нее почти 400 аптек, есть аптеки в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии. По данным Vademecum, «Невис» занимает 20-е место среди российских аптечных сетей с выручкой 4 млрд рублей за первое полугодие 2017 года.

Совокупная выручка участников рейтинга продолжает падать – на 21% по сравнению с прошлогодним рейтингом, до 1,1 трлн рублей, отметил РБК, уменьшилась и средняя выручка. В то же время журнал упомянул отрасль «Медицина и фармацевтика» в тройке лидеров по прибыльности, наряду с «Транспортом» и «Розничной торговлей».

Источник: РБК

vademec