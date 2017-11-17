Импорт ветпрепаратов в Россию демонстрирует умеренные темпы роста

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ветеринарных ЛП, кормовых добавок и ветеринарных АФИ в Россию по итогам октября 2017.

Импорт ветеринарных ЛП в нашу страну за период с января по октябрь 2017 г. составил 18,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), за прошедший год объём поставок вырос на 6,2% в рублях. Ввоз кормовых добавок демонстрируют заметно меньшие темпы роста (+2,4%), правда, при этом абсолютные объёмы здесь значительно выше – 25,5 млрд руб. за период. А наибольшую динамику пока демонстрируют поставки вет. АФИ, здесь за прошедший год импорт вырос на 14,2%, впрочем, абсолютные объёмы тут заметно скромнее – всего 1,4 млрд руб.

Среди ветеринарных ЛП наилучшую динамику показали группы: «A07 — противодиарейные, пероральные электролиты и кишечные противовоспалительные препараты» (в 2,5 раза) и «H01 — гипофизарные и гипоталамические гормоны» (импорт вырос в 2,3 раза). Худшая динамика зафиксирована по группе «A11 – витамины» (-46%). По кормовым добавкам абсолютный рекорд установила группа «добавки для консервации кормов» — за прошедши год объём импорта вырос в 12,5 раз. Что касается вет. АФИ, тут наибольшие темпы роста (в 3,2 раза) показали «противопротозойные средства», в частности толтразурил и ампролиум.

На фоне относительно небольших темпов роста в рублях натуральная динамика за период выглядит на порядок интереснее. За первые 10 месяцев текущего года импорт вет. ЛП вырос на 21% (до 22,7 млн. упак.). Поставки кормовых добавок увеличиваются медленнее, к аналогичному периоду прошлого года «всего» +9% (8,8 млн упак.). А вот импорт АФИ прямо-таки удивляет, натуральная динамика тут составила 37% (суммарно было ввезено практически 860 тонн).

gmpnews