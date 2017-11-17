Ассоциация организаций по клиническим исследованиям отмечает десятилетие

В ноябре Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которую в настоящий момент входит 27 компаний, исполняется десять лет.

«Пожалуй, самое большое достижение в том, что рынок клинических исследований в принципе выжил. Было очень много реформ, мы много раз стояли на краю. Причина, по которой была создана ассоциация – остановка вывоза биообразцов в 2007 году. Мы поняли, что индустрии необходимо консолидироваться и задуматься о создании отдельной ассоциации. Запрет на вывоз биообразцов – это гибель для международных клинических исследований. Сейчас мы вновь слышим информационный шум вокруг этой темы и напряженно наблюдаем за развитием ситуации. Поэтому ближайшая цель и пожелание осталась прежней – помочь выжить рынку клинических исследований», — прокомментировала «ФВ» исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова (на фото).

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»